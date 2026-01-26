Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala ile Enez ilçelerindeki Tarım ve Orman Müdürlüklerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala ile Enez ilçelerindeki Tarım ve Orman Müdürlüklerini ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyaretlerinde ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurum yöneticileriyle yapılan görüşmelerde saha çalışmaları, hizmet süreçleri ve ilçelerde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Ziyarette, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker de yer aldı.

        - Keşan'da yol yapım çalışmaları

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Uğur Mumcu Caddesi'nde çalışmala yaptığını belirtti.

        Altyapı çalışmalarının ardından caddenin üstyapısının yenilendiğini aktaran Özcan, "Bölge esnafımızla görüş alışverişinde bulunarak çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlmek ilmek ördüğümüz caddemizi, modern şehircilik anlayışına uygun biçimde adım adım yeniden düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti
        Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Meriç ve Tunca'daki yükseliş çiftçiye umut oldu
        Meriç ve Tunca'daki yükseliş çiftçiye umut oldu
        Otomobil refüje çıktı: Kaza anı kamerada
        Otomobil refüje çıktı: Kaza anı kamerada
        Kapıkule'de park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Kapıkule'de park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Edirneli Ramadan usta hayatını saz ve müziğe adadı
        Edirneli Ramadan usta hayatını saz ve müziğe adadı