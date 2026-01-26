Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nişancıpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
