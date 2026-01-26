Habertürk
        Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 26.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:03
        Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nişancıpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

