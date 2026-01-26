Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 besilik erkek sığır ithalatı başvurularının başladığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:20
        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, başvuruların 6 Şubat'a kadar süreceği ifade edildi.

        Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin başvurudan yararlanabileceği aktarılan açıklamada başvuruların belirlenen süre içerisinde istenilen belgelerle il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabileceği kaydedildi.



        - Serviks kanseri taraması çağrısı

        İpsala Toplum Sağlığı Merkezi, 30-65 yaş arası kadınlara ücretsiz serviks (rahim ağzı) kanseri taraması yaptırmaları çağrısında bulundu.

        İpsala Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarama hizmetinin kısa sürede uygulandığı, ağrısız olduğu ve erken teşhis açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

        Serviks kanserinin erken teşhisle önlenebilen kanser türleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, herhangi bir belirti beklemeden düzenli kontrollerin yaptırılmasının hayat kurtardığı ifade edildi.

        - Çomak, Çakmak Barajı'nda incelemede bulundu

        Hamzadere Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak, Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu.

        Hamzadere Sulama Birliğinden yapılan açıklamaya göre Çomak, teknik ekibiyle birlikte Çakmak Barajı P1 ve P2B pompa istasyonlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Barajın doldurulmasına yönelik devam eden faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çomak, Çakmak Barajı'nın bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

