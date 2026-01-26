Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de motosikletler denetlendi

        Edirne'de trafik ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de motosikletler denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de trafik ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'nde motosikletlete yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Sürücü ve motosikletlerin evraklarını inceleyen ekipler, kask kullanımı ve kural ihlalleri konusunda sürücüleri uyardı.

        Ekipler, çamur nedeniyle harf ve rakam grubu okunmayan plakaları sürücülere temizletti.

        Motosikletlere yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.






        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Dünya Gümrük Günü'nde vatandaşlara lokma ikramı
        Dünya Gümrük Günü'nde vatandaşlara lokma ikramı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sis kazaya sebep oldu
        Edirne'de sis kazaya sebep oldu
        Edirne'de depo yangını büyümeden söndürüldü
        Edirne'de depo yangını büyümeden söndürüldü
        Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcu giriş ve çıkış yap...
        Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcu giriş ve çıkış yap...
        Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü