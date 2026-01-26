Edirne'de motosikletler denetlendi

Edirne'de trafik ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'nde motosikletlete yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve motosikletlerin evraklarını inceleyen ekipler, kask kullanımı ve kural ihlalleri konusunda sürücüleri uyardı. Ekipler, çamur nedeniyle harf ve rakam grubu okunmayan plakaları sürücülere temizletti. Motosikletlere yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

