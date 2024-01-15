Edirne Jandarma Komutanı Albay Büber'den Şehit Aileleri Derneğine ziyaret Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Büber, ziyarette dernek başkanı Leyla Karaduman Vardar'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatan uğruna şehadeti göze alan tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirten Büber, şehit ailelerine sabır diledi.