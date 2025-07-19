Edis ve Dua Lipa Aynı Sahnede: Sunny Hill’de Türk Rüzgarı

Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olan Sunny Hill Festival, bu yıl dikkat çeken bir buluşmaya sahne oluyor.

1 – 3 Ağustos arasında Kosova’nın Priştina kentinde gerçekleşecek festivalde, Dua Lipa, sahnesini Türk pop müziğinin uluslararası temsilcilerinden Edis ile paylaşacak.

Festivalin açılış performansını gerçekleştirecek olan Edis, sahneye Dua Lipa’dan hemen önce çıkarak dünyanın dört bir yanından gelen müzikseverleri karşılayacak. Bu özel gece, Türkçe pop müziğin Avrupa sahnesinde bugüne kadarki en doğrudan ve güçlü temsillerinden biri olarak öne çıkacak.

Festivalin kurucusu ve Dua Lipa’nın menajeri Dukagjin Lipa, Edis’i bizzat arayarak festivale davet etti. Sanatçının ismi, bu yılki festival afişinde Dua Lipa, Shawn Mendes ve Anyma gibi uluslararası yıldızlarla birlikte yer aldı.

Türkiye’den festivale yoğun bir ilgi ve katılım beklenirken, Edis’in sahnesinin festivalin en çok konuşulacak anlarından biri olması bekleniyor.