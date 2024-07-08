Efe Akman, dört sezonluk imzayı atıyor!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Efe Akman imzayı atıyor!

18 yaşına geçen aylarda basan ve halen amatör sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Efe Akman ile dört yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına yarından itibaren Avusturya'da devam edecek olan Galatasaray'da Efe'nin de resmi imzayı kısa süre içerisinde atarak kamp çalışmalarında A Takımla olması bekleniyor. Efe kalıyor, Hamza gidiyor! Haberi Görüntüle Efe Akman'la geçen aylarda Roma ilgilenmiş; profesyonel sözleşme yapılması durumunda resmi teklif gelebileceği de öğrenilmişti. REKLAM