Efeler Belediyesi'ne icra takibi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Efeler Belediyesi'nin ve belediyeye ait şirketlerin geçmiş dönemde ödenmeyen toplam 308 milyon TL borcun 86 milyon liralık kısmı için icra takibi başlatmış, belediyeden 15 günlük yasal süre içinde 23 milyon liralık ödemenin yapılmasını talep etmişti.

İHA'nın haberine göre, Efeler Belediyesi'ne 60 milyon liralık yeni bir ödeme emri daha gönderildi ve bu kapsamda 18 milyon liralık bir ödemenin de belediyeye tanınan 15 günlük yasal süre içinde gerçekleştirilmesi istendi.

Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL olduğu belirtilen SGK borcunun toplamda 41 milyon TL'sini verilen yasal sürede ödemek ve kalan borçları için de taşınmaz teminatı vermek zorunda olduğu ifade edildi.