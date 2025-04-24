Efeler Yolu Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil edildi

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamada, Efeler Yolu'nun Türkiye'den Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil 12'nci rota olduğu belirtildi.

Yolun ayrıca, Türkiye'den Avrupa Konseyinin Yaylacılık Patikaları ağına dahil edilen ilk kültür rotası olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efeler Yolu Projesi Yürütücüsü EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya, yolun kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkati çekmesinin, bu toprakların kültürel, tarihi ve doğal mirasın evrensel değer taşıdığını ortaya koyduğunu aktardı.

Efeler Yolu'nun uluslararası alandaki görünürlüğünün önemini anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

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"Çeşitli platformlarda yer almak, Efeler Yolu'nun sürdürülebilir kültür rotası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu başarı sadece yürüyüş rotasının değil, aynı zamanda Batı Anadolu'nun zengin hikayesinin de dünyaya anlatılmasıdır. Efe, zeybek kültürünün tüm dünyaya daha etkili şekilde tanıtılmasıdır."