Ege'den Balkan esintisi
2025'te Best of çıkarmaya hazırlanan Ege'nin albüm için hazırladığı 4'üncü şarkı 'Bana Biraz Aşktan Söz Et' dijital müzik marketlerde yerini aldı
Ege'nin yeni şarkısı 'Bana Biraz Aşktan Söz Et'in söz ve müziği Taner Çetin Pehlivan'a ait. Şarkının düzenlemesini Erol Temizel yaparken, klibin yönetmenliğini Yavuz Selim Kılınç üstlendi.
Şarkının eski versiyonunu bozmadan yenilenmiş sound ile projeyi hazırlayan Ege, bu defa ritmi daha yüksek tutmak adına Balkan nefesli enstrümanlarını kullanmayı tercih etti.
Eski dinleyicisini kaybetmemek, yeni dinleyecekleri yakalamak arasında denge kuran şarkı, yumuşak melodik formu ve ritmik soundu ile zirveye göz kırpıyor.