Ege Denizi'nde deprem! 31 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ege Denizi’nde bugün deprem oldu. Türkiye'de yaşanan tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Sarsıntı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 31 Temmuz son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...