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        Haberler Bilgi Yaşam Ege Denizi’nde deprem! 31 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Ege Denizi'nde deprem! 31 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege Denizi'nde deprem oldu. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Aktif fay hatları yer alan Türkiye'de depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 31 Temmuz Ege Denizi deprem detayları ve bugün yaşanan son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:23
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        Ege Denizi’nde bugün deprem oldu. Türkiye'de yaşanan tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Sarsıntı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 31 Temmuz son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI


        #DEPREM
        Büyüklük:4.0 (Ml)
        Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
        Tarih:2025-07-31
        Saat:08:59:33 TSİ
        Enlem:35.03472 N
        Boylam:25.99694 E
        Derinlik:8.45 km

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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