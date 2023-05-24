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Ege: Depremde sesimi kaybettim

Şarkıcı Ege, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde yakın dostlarını kaybettiğini, üzüntüden sesinin kısıldığını ve tedavi gördüğünü açıkladı

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  • Ege: Depremde sesimi kaybettim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gerçek adı 'Levent Ak' olan 53 yaşındaki ünlü şarkıcı Ege, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.
  • Ege: Depremde sesimi kaybettim - Magazin haberleri

    Doktor randevusu olduğunu söyleyip, ayaküstü soruları yanıtlayan Ege, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından büyük travma yaşadığını ve bu sebeple sesinin kısıldığını anlattı.
  • Ege: Depremde sesimi kaybettim - Magazin haberleri

    Belli aralıklara doktora gelip, ses terapisi aldığını ifade eden Ege, depremde yakın dostlarını kaybetmesinin üzüntüsüyle bel ve boyun fıtığı olduğunu da sözlerine ekledi.
  • Ege: Depremde sesimi kaybettim - Magazin haberleri

    "AĞIR BİR TRAVMA OLDU"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ege, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş, altı ders aldık. Geçenlerde ilk konserimizi verdik, işe yaramış. Psikolojik sebeple, üzüntüden oldu. Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim, içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için. Allah bir daha ülkemize göstermesin inşallah. Ben de depremde yakın dostlarımı kaybettim" ifadelerini kullandı.

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