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        Haberler Gündem Çevre Ege ve Marmara'da hayalet ağ temizliği | Son dakika haberleri

        Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ temizliği sürüyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ege ve Marmara denizlerini tehdit eden hayalet ağlara karşı yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:58
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ege ve Marmara denizlerini tehdit eden hayalet ağlara karşı yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor. Proje, su altı ekosistemini koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı destekleme hedefiyle hayata geçirildi.

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        Özellikle Cunda Adası kıyılarında yoğunlaşan, uzman dalgıçlar ve bilim insanlarının katkısıyla yürütülen çalışmalarda hem sahada temizlik faaliyetleri sürdürülüyor hem de bilimsel veriler elde edilmesine olanak tanınıyor.

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        Elde edilen bilimsel verilerle ekosistemin daha yakından tanınması ve gelecek nesillere daha sağlıklı denizler bırakılması hedefleniyor.

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        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak denizlerimizin korunmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bilimsel sorumluluğumuzun gereği olarak, deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağların temizlenmesinde önemli görev üstleniyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde denizlerin biyoçeşitliliğini koruyor, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine destek oluyor ve topluma doğrudan fayda sağlıyoruz. Üniversitemiz yalnızca eğitim ve araştırma alanında değil, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda da öncü bir misyon üstlenmektedir. Denizler, hepimizin ortak mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çevresel projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

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        #çevre haberleri
        #ege denizi
        #Marmara Denizi
        #Hayalet Ağ
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