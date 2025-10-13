Habertürk
        Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nden Eğirdir'de "Sesimi Duyar Mısın?" ses yarışması

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (UYUMDER) tarafından düzenlenen "Sesimi Duyar Mısın?" adlı ses yarışmasının ilk etabı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:48
        Eğirdir'de "Sesimi Duyar Mısın?" yarışması
        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (UYUMDER) tarafından "Sesimi Duyar Mısın?" adlı ses yarışması düzenlendi.

        Eğirdir Belediyesi önünde iki gün süren festival, müzik performansları, konserler ve VIP araç fuarı ile katılımcılara hem eğlenceli hem de farkındalık dolu bir hafta sonu yaşattı.

        Cumartesi günü DJ performanslarıyla başlayan etkinlik, dün düzenlenen ses yarışması ve konserlerle sona erdi. Yarışmanın ilk etabında 10 yarışmacı sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

        UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü, etkinlikle gençleri eğlendirirken sanat aracılığıyla bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu tür programları geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Uzunköprü, yarışmanın ikinci etabını aralıkta Isparta'da düzenleyeceklerini bildirdi. Uzunköprü, programa emeği geçenlere, katılımcı gençlere teşekkür etti.

        Yarışmanın jürisi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Bozkurt ile Öğretim Görevlisi Adil Levent Yüksel ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Çetin Meydan yer aldı.

