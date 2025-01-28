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        Haberler Gündem Çevre Eğirdir'e 60 milyon metreküp su taşınacak | Son dakika haberleri

        Kuraklığın pençesindeki Eğirdir Gölü'ne 60 milyon metreküp su taşınacak

        Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Eğirdir Gölü'nün korunması için hazırlanan 9 maddelik bir eylem planı kapsamında Aksu ilçesinden 60 milyon metreküp su aktarılacak. Isparta Valisi Abdullah Erin, gölün kurtarılması için hazırlanan eylem planı süreci hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:37
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        Eğirdir'e 60 milyon metreküp su taşınacak
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        Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Eğirdir Gölü'nün korunması için Aksu ilçesinden 60 milyon metreküp su aktarılacak.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, geçen gün Eğirdir ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette hem esnafla buluştu hem de gölün korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

        Vali Erin, burada yaptığı açıklamada, Eğirdir Gölü'nün sadece Isparta'nın değil, tüm Türkiye'nin stratejik bir kaynağı olduğuna dikkat çekti.

        Gölün hem içme suyu hem de tarımsal sulama için kritik öneme sahip olduğunu belirten Vali Erin, iklim değişikliği ve kuraklık gibi sorunlar nedeniyle gölün ciddi tehdit altında olduğunu ifade etti.

        Eğirdir Gölü'nün korunması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 9 maddelik eylem planı kapsamında somut projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Abdullah Erin, çalışmalara göl ekosistemine zarar veren sucul bitkilerin kontrol altına alınarak temizlenerek başlanacağını belirtti.

        Ardından göl tabanındaki çamurun arındırılarak doğal yapının iyileştirilmesi ve Aksu ilçesinden Eğirdir Gölü'ne su seviyesini artırmak amacıyla DSİ aracılığıyla 60 milyon metreküp su aktarılacağını duyurdu.

        Projenin hazırlık aşamasının 2024 yılı sonunda tamamlandığını ifade eden Vali Erin, uygulama sürecinin 2025 yılında hayata geçirildiğini açıkladı. Vali Erin, sadece devletin değil, vatandaşların da gölün korunmasında aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

        Halktan çevreye duyarlı olmalarını isteyen Erin, modern sulama yöntemlerinin kullanımının su kaynaklarının sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

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