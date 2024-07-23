Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden olan ve son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün yüzeyini algler kaplamaya başladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su yüzeyini battaniye gibi kaplayan alglerin hem kirliliğin kanıtı, hem de çok tehlikeli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan ve son yıllarda ciddi kuraklık tehdidi altında bulunan Eğirdir Gölü yeni bir tehlikeyle karşı karşıya.
Kirliliğin göstergesi su yosunları olarak da bilinen algler ile göldeki otçul balıkların tükenmesine bağlı hızla çoğalan su bitkileri, göl yüzeyini kapatmaya başladı.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su yüzeyini battaniye gibi kaplayan alglerin hem kirliliğin kanıtı, hem de çok tehlikeli olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır Eğirdir Gölü'nün yaşadığı tehlikeleri dile getirip, uyarılar yapan Kesici, "Eğirdir Gölü'nü kaplayan bitkiler, gölün doğal bitkileri olan su sümbülü, civan perçemi, chara ve kurdele otu. Eskiden gölün doğal ekosisteminde dokuz çeşit otçul balık bulunmaktaydı. Balıklandırma için atılan levrek, sazan gibi balıklar bu otçul balıkları yedi. Halbuki bu bitkiler otçul balıkların en iyi besinleriydi. Yani bir merayı, otlağı düşünün. Oradaki koyunlar nasıl otla besleniyorsa, aynı zamanda o ortamdaki ot dengesini koruyorsa işte göldeki balık popülasyonunun etçilleştirilmesi gölün her tarafının bu otlarla kaplanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.
İşte Eğirdir Gölü'nde son durum...