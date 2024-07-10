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        Haberler Bilgi Ehliyet alacaklar dikkat: Ehliyet sınavlarına düzenleme getirildi! Yeni ehliyet sınavı nasıl yapılacak? Direksiyon sınavına ne değişti, geri parkta ekstra hamle hakkı!

        Ehliyet alacaklar dikkat: Ehliyet sınavlarına düzenleme getirildi! Yeni ehliyet sınavı nasıl yapılacak?

        Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğin ardından ehliyet almayı düşünenler yapılan değişikliklerin ne olduğunu merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:43
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        Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ardından ehliyet alma sürecinde yeni değişiklikler yapıldı. Yapılan köklü değişimlerin ardından ehliyet almayı düşünenler konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. Peki ehliyet sınavında ne gibi değişiklikler yapıldı? İşte detaylar!

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        MEN SÜRESİ UZATILDI!

        Sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

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        UYGULAMA SINAVININ SÜRESİ ARTTIRILDI

        Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek. Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

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        GERİ PARKTA EK İMKANLAR

        Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

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        Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.

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        YERİNE BAŞKASINI SINAVA SOKANLAR 5 YIL SINAVA GİREMEYECEK

        Sınavlarda, komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettirenler, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenler 5580 sayılı kanun kapsamında 5 yıl süre boyunca yapılacak sınavlara katılamayacak.

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        ÜÇ HAMLEDE GERİ DÖNÜŞ YAPMA UYGULAMASI

        Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

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        Yönetmelik değişikliği kapsamında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

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        DEĞİŞİKLİKLER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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