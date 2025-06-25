Ehliyet yenileme süresi doluyor! 2025 Ehliyet nasıl yenilenir, son gün ne zaman, hangi evraklar gerekli?
Ehliyetini hala yenilemeyen milyonlarca sürücüyü ilgilendiren son tarih yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce ehliyet yenileme işlemi yapılıyor. Ancak pek çok kişi eski ehliyet kullanmayı sürdürüyor. Eski ehliyetlerle araç kullanmak isteyenler için tanınan süre ise giderek daralıyor. Belirlenen tarihe kadar başvuru yapılmaması halinde bu ehliyetler geçerliliğini kaybedecek. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, son gün ne zaman, başvuru nereye ve hangi evraklarla yapılmalı? İşte sürece dair tüm ayrıntılar...
Eski tip ehliyet sahibi vatandaşlar için zaman daralıyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, belirtilen süre içinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu nedenle vatandaşların gecikmeden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, başvuru sırasında hangi belgeler isteniyor?
EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.