Ekin Uzunlar'dan 'Yalanı Yok'

Sözü ve müziği Mustafa Kalem'e, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu'ya ait olan şarkı Retro öğelerin yanı sıra felsefi sözleriyle de dikkat çekti.

Ekin Uzunlar şarkıda kemençe performansıyla yine müzikal seviyesini ortaya koydu. İlk kez Retro-Karadeniz bir tarzda şarkıya imza atan Ekin Uzunlar, şarkıya ve klibe gelen tepkilerden memnun olduğunu söyledi