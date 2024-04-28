EKPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS soruları ve cevapları katılımcıların gündeminde yer alıyor. 28 Nisan 2024 Pazar yani bugün düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav saat 10.15 itibarıyla başladı. Memur olma hayaliyle sınava katılan adaylar şimdiden "EKPSS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 EKPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme hakkında bilgiler...
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan Pazar günü saat 10:15'te başladı. İki yılda bir düzenlenen sınava 115 bin aday başvuruda bulundu. Aldığı puanı önceden tahmin etmek isteyen adaylar şimdiden EKPSS soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, EKPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...
EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
EKPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz açıklanmadı. Sınavın sona ermesinin ardından gün içinde soru cevapların ÖSYM tarafından açıklanmadı bekleniyor.
EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.