EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.