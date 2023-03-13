5. MİCHAEL CLARK DUNCAN

Michael Clark Duncan, "The Green Mile (Yeşil Yol) filmindeki John Coffey karakterini canlandırmıştır. Karakterin en önemli özelliklerinden birisi ise sert ve dev görünümlü bir insan olmasına rağmen son derece duygusal ve çocuksu bir kişilliğe sahip olmasıdır.

Duncan diğer karakterlerden uzun boylu olmasına rağmen filmde ekstra uzun boylu gösterilmeye çalışmıştır. Daha küçük mobilyalar kullanılmıştır. Michael Clark Duncan boyu 1.96'dır.