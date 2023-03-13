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Ekranda uzun gözüken ünlülerin gerçek boyları sizi şaşırtabilir!

Ünlülerin bazıları beyaz perdede daha uzun boylu veya kısa gözükebilir ancak gerçekte görünen televizyondakinden daha farklı. İşte, gerçek boyları ile şaşırtan 12 ünlü isim!

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  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    1. AMANDA SEYFRİED

    Ünlü oyuncu Amanda Seyfried 2011 yapımı "In Time (Zamana Karşı) filmi ile Justin Timberlake ile partner olmuştu. Ancak ikili arasında 20 cm'ye varan boy farkı vardı. Bu nedenle sıklıkla çekim sırasında topuklu ayakkabı kullanıldı. Justin Timberlake'in boyu 1.85, Amanda Seyfried'in ise 1.60 metre.
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    2. MİLEY CYRUS

    Miley Cyrus ve eski eşi Liam Hemsworth "The Last Song" filminde beraber rol almıştı. Filmde ikili yakın boylarda duruyor olsa da aslında Miley Cyrus, Liam Hemsworth'den çok daha kısa. Miley Cyrus'un boyu 1.65 metre, Liam Hemsworth ise 1.91 metredir.

     
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    3. TOM HARDY

    Ünlü oyuncu Tom Hardy, "Batman: Kara Şövalye Yükseliyor" filminde kötü karakteri canlandırmıştı. Hardy, bu kötü karakteri en iyi şekilde yansıtabilmek için yoğun bir egzersiz programı uygulamış. Ünlü oyuncu çekimler boyunca daha uzun gözükebilmek için yüksek topuklu ayakkabılar giymiştir. Tom Hardy boyu 1.75 metredir.
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    4. SCARLETT JOHANSSON

    Marvel filmlerinin sevilen oyuncusu Scarlett Johansson boyu kısa olduğu için, film çekimlerinde bilgisayar teknolojisi kullanılmıştır. Scarlett Johansson boyu 1.60 metredir.
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    5. MİCHAEL CLARK DUNCAN

    Michael Clark Duncan, "The Green Mile (Yeşil Yol) filmindeki John Coffey karakterini canlandırmıştır. Karakterin en önemli özelliklerinden birisi ise sert ve dev görünümlü bir insan olmasına rağmen son derece duygusal ve çocuksu bir kişilliğe sahip olmasıdır. 

    Duncan diğer karakterlerden uzun boylu olmasına rağmen filmde ekstra uzun boylu gösterilmeye çalışmıştır. Daha küçük mobilyalar kullanılmıştır. Michael Clark Duncan boyu 1.96'dır.

     
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    6. HUMPHREY BOGART

    Kazablanka filminin yıldızı Ingrid Bergman ve Humphrey Bogart arasındaki boy farkı filmde görülebilir düzeydedir. Rol arkadaşından daha kısa olan Bogart, Bergman yan yana olunan sahnelerde kutuların ve yastıkların üzerine çıkmıştır. Bogart boyu, 1,73 metredir.

     
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    7. ROBERT DOWNEY JR. 

    Sinema dünyasının sevilen oyuncularından birisi olan Downey Jr. tüm filmlerinde yüksek topuklu bir ayakkabı giymiştir. Robert Downey Jr. boyu, 1.74 metredir.
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    8. ROBBİE COLTRANE

    Harry Potter serisinde uzun boylu gösterilen Robbie Coltrane aslında göründüğü kadar uzun bir insan değildi. Coltrane'nin boyu, 1,85 metredir.

     
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    9. DANİEL RADCLİFFE

    Harry Potter'ın başrol oyuncusu Daniel Radcliffe, rol arkadaşlarından daha kısadır. Film boyunca yapımcılar boy farkını ortadan kaldırmayı ustaca başarmışlardır.  Daniel Radcliffe boyu, 1,65 metredir.

     
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    10. GİLLİAN ANDERSON

    The X-Files (Gizli Dosyalar) dizisinde rol alan Gillian Anderson ve David Duchovny arasında boy farkı televizyonda görünenden çok daha fazla. Anderson birçok sahnede platform üzerinde durmuştur. Gillian Anderson boyu, 1.65 metredir.
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    11. KRİSTEN STEWART

    Twilight (Alacakaranlık Efsanesi) ile bilinen Kristen Stewart ve Robert Pattinson çifti arasındaki boy farkı yine yapımcıların bilgisayar teknolojisini kullanması ile kapanmıştır. Kristen Stewart'ın boyu 1.65 metre iken Robert Pattinson'ın boyu 1.85 metredir.
  • Ekranda uzun boylular ama gerçek çok farklı! İşte 12 şaşırtıcı isim! Boyu kısa olan ünlüler kimler?

    12. JOSH HUTCHERSON

    "Açlık Oyunları" (Hunger Games) filminde rol alan Josh Hutcherson ve Jennifer Lawrence'ın boy farkı oldukça fazlaydı. Ancak sinema teknolojisinin gücü bu boy farkını en aza indirdi. Josh Hutcherson boyu 1.65 metre iken Jennifer Lawrence'ın boyu  1.75 metredir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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