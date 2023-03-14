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14 Mart Tıp Bayramı ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 14 Mart haftasında kutlanan Tıp Bayramı, 2023 yılında da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Türkiye'de insan ve hayvan sağlığı üzerine emek veren kişiler bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olan Tıp Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığını sizler için derledik...

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  • 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı dünyada kutlanıyor mu?

    TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Ülkemizde her yıl Tıp Bayramı olarak bilinen 14 Mart 1827'de "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı okulun açılmasıyla beraber modern tıbbın Türkiye'de başlangıcı olarak kabul edilir.

     

     
  • 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı dünyada kutlanıyor mu?

    İLK TIP BAYARAMI 1919'DA İTİLAF DEVLETLERİNE KARŞI KUTLANDI

    Tıp Bayramı, ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. 

    1919 yılında tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto etmiş ve dönemin ünlü doktorları destek vermiştir.
  • 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı dünyada kutlanıyor mu?

    MODERN TIP OSMANLI'YA GEÇ GELDİ

    14 Mart 1837 Tıp Bayramı ilan edilmeden önce, Osmanlı tıbbı 15. ve 16. yüzyıllara kadar İslam tıbbının etkisi altında kalmıştır. Bu sırada Batı'da 14. yüzyılda İtalya'da başlayan Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda bütün Avrupa'ya yayılmıştı ve tıp alanında birço buluş kaydedilmişti. 

    Osmanlı'da ise 17. yüzyıldan itibaren her sahada ortaya çıkan bozulmalar tıp dünyasında da etkisini göstermiş ve tıp medreseleri hekim yetiştiremez olmuştu.  
  • 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı dünyada kutlanıyor mu?

    19. yüzyıla gelindiğinde tıp eğitimde durum pek iç açıcı değildi. III. Selim zamanında yeni tıp eğitimi veren bir Tıphane açılması düşünüldü. Anatomi yasağından çekinen III. Selim buna cesaret edememiş ve Rumlara tıp fakültesi kurması için izin verdi.

    O dönemin hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi  Tıphane kurulması için çaba sarf etmiş ve II. Mahmut zamanında 1827'de bu amacına ulaşmıştır.

    Kaynak: Saglık.gov.tr

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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