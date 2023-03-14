MODERN TIP OSMANLI'YA GEÇ GELDİ

14 Mart 1837 Tıp Bayramı ilan edilmeden önce, Osmanlı tıbbı 15. ve 16. yüzyıllara kadar İslam tıbbının etkisi altında kalmıştır. Bu sırada Batı'da 14. yüzyılda İtalya'da başlayan Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda bütün Avrupa'ya yayılmıştı ve tıp alanında birço buluş kaydedilmişti.

Osmanlı'da ise 17. yüzyıldan itibaren her sahada ortaya çıkan bozulmalar tıp dünyasında da etkisini göstermiş ve tıp medreseleri hekim yetiştiremez olmuştu.