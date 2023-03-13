Eşi Jane Percy'de bölgenin düşesi ilan edildi. Böylece Northumberland bölgesindeki yönetici ailenin geleneksel ikametgahı içerisine Alnwick Kalesi Percy'de dahil edildi. İngiltere'deki herhangi bir yapıdan çok da farklı olmayan bu yapı, zaman içerisinde Jane Percy'nin sayesinde dünyanın en ünlü bahçelerinden birisi oldu.