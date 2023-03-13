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Dünyanın en ölümcül botanik Alnwick Bahçesi'ne girmek cesaret istiyor!

İngiltere'nin Alnwick kasabasında inşa edilen botanik bahçe, dünyanın en meşhur aynı zamanda en ölümcül bahçelerinden birisi. Alnwick bahçesini bu kadar ölümcül hale getiren şey ise içerisinde bulunan zehirli bitkiler...

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  • Buraya girmek cesaret ister! Dünyanın en ölümcül botanik Alnwick Bahçesi!

    DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL BOTANİK BAHÇESİ

    Alnwick Botanik Bahçesi'ni baştan sona dolaşmak, gerçekten cesaret istiyor. Bahçenin nasıl ölümcül bir bitki tarlasına dönüştüğünü anlamak için ise biraz geriye gitmek gerekiyor.

    Ralph Percy, 1995 yılında erkek kardeşinin ölümü üzerine İngiltere'nin kuzeydoğusundan İskoçya sınırına kadar uzanan Northumberland bölgesinin dükü oldu.
  • Buraya girmek cesaret ister! Dünyanın en ölümcül botanik Alnwick Bahçesi!

    Eşi Jane Percy'de bölgenin düşesi ilan edildi. Böylece Northumberland bölgesindeki yönetici ailenin geleneksel ikametgahı içerisine Alnwick Kalesi Percy'de dahil edildi. İngiltere'deki herhangi bir yapıdan çok da farklı olmayan bu yapı, zaman içerisinde Jane Percy'nin sayesinde dünyanın en ünlü bahçelerinden birisi oldu.
  • Buraya girmek cesaret ister! Dünyanın en ölümcül botanik Alnwick Bahçesi!

    Jane Percy, 1996 yılında dünyadaki bazı önemli bahçeleri tasarlamış olan Jacques Wirtz isimli peyzaj mimiarı ile çalışma yaptı. Düşes, İtalya ziyaretinde gördüğü Medici Bahçelerine benzer bir bahçe yapılmasını istedi ve en önemli özelliği çok sayıda zehirli bitki yetiştiriliyor olmasıydı.
  • Buraya girmek cesaret ister! Dünyanın en ölümcül botanik Alnwick Bahçesi!

    100'DEN FAZLA ZEHİRLİ BİTKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Düşes Jane Percy, "İnsanları iyileştirmek yerşne öldürebilecek bitkilerle dolu bir bahçe yaratmak" fikriyle hareket etti. 2000 yılında başlanan bahçe peyzaj mimarisi 2003 yılında tamamlandı. 

    Bahçede yetiştirilecek zehirli bitkilerin hikayesinin olduğunu söyleyen düşes, egzotik brugmansia bitkisinden kargabüken, baldıran, hint yağı ve yüksük otu'na kadar çok sayıda zehirli bitkiyi bahçesinde barındırılmasını istedi.
  • Buraya girmek cesaret ister! Dünyanın en ölümcül botanik Alnwick Bahçesi!

    SADECE REHBER İLE GEZİLİYOR

    2005'te Alnwick Bahçesi ziyarete açıldı. 100'den fazla zehirli birki yetiştiriliyor ve sergileniyor. Bahçe içerisindeki zehirli bitkilere dokunmak, koklamak ve yemek kesinlikle yasak.

    Birçok insanı öldürebilecek kapasitede bitkiler bulunuyor. Bitkileri koklama kuralını ihmal eden ziyaretçilerde baygınlık geçirme ve zehirlenme vakaları görülebiliyor. Bu nedenle ziyaretler sadece rehber eşliğinde yapılıyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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