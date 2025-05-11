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        Haberler Spor Futbol İspanya El Clasico'da Arda Güler sürprizi! - Futbol Haberleri

        El Clasico'da Arda Güler sürprizi!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:07
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        El Clasico'da Arda Güler sürprizi!
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        İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

        LaLiga'da geçtiğimiz haftaki Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Arda Güler, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

        Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu, son oynanan derbide asist yapmıştı.

        İLK 11'LER

        Barcelona: Szczesny, Martin, Cubarsi, Martinez, Garcia, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

        Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Asencio, Garcia, Ceballos, Valverde, Bellingham, Arda, Mbappe, Vinicius Jr

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