El Salvador'da iki kişinin öldürülmesinin ardından 5 bin askerle çete operasyonu düzenlendi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde iki kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu.

Hace unos días, hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños.



En este momento, 5 mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San… pic.twitter.com/Nhx2bL6k6R — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2024

Operasyona 5 bin asker ve bin polisin katıldığını belirten Bukele, "Cinayetleri işleyenler yakalandı. Çetelerden geriye çok az kişi kaldı ve onları da yok edene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

Bukele, operasyondan dönen asker ve polislerin görüntülerini de paylaştı.

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Filistin kökenli El Salvador Devlet Başkanı, bugün attığı tweet'te de bölgenin "birkaç hafta içinde bütün Batı Yarımküre'deki en güvenli ülkenin en güvenli yeri olacağını" söyledi.