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Haberler Dünya "DİKATATÖÜRM" Son dakika: El Salvador Devlet Başkanı'ndan kan donduran tanımlama
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, kendini "dünyadaki en havalı diktatör" olarak tanımladı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabının profil tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazdı. Bukele'nin hesabının korsanlar tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarını sürdürdü

El Salvador Devlet Başkanı kendini diktatör olarak tanımladı
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AA

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabı Twitter profil tanımına "diktatör" yazdı.

Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi.

Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör." yazdı.

Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.

Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor.

Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.

El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.

Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı.

El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

Öte yandan El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

2019'DAKİ SEÇİMLERİ KAZANMIŞTI

Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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