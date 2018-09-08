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Kedi maması için cami cemaatinden kampanya
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Elazığ'da cuma namazı çıkışı kediler için mama parası toplandı

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyü sakinlerince, kış aylarında dolu hane sayısının azalması nedeniyle köyde sahipsiz kalan ev kedilerinin mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla cuma namazı sonrası yardım toplandı

08.09.2018 - 07:58 | Güncelleme: AA

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı nüfusu bini bulan 150 haneli Beyelması köyünde hemen her evde bir kedi bulunuyor. Kış aylarında şehirde olan köy sakinleri köyde bıraktıkları kedilerin aç kalmaması ve mama ihtiyaçlarını karşılamak için dün cuma namazı çıkışı yardım topladı. Toplanan para ile alınan mama ve gıda malzemelerinin, kışın görevlendirilen kişi tarafından köydeki kedi ve köpeklere verileceği belirtildi.

 

10 YILDIR HAYVANLAR İÇİN YARDIM TOPLUYORLAR
Yaklaşık 10 yıldır hayvanlara bu şekilde sahip çıkan köylülerin duyarlı davranışını gören çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kedi ve köpeklerini kış mevsimini geçirmeleri için Beyelması köyüne bırakıyor.
Köy sakinlerinden Naim Akbaş, köydeki hayırsever vatandaşların katkısıyla 50 kedi ile köpekler için 2 bin 250 lira yardım topladıklarını söyledi. Akbaş, "Köyümüzün kedi ve köpekleri yazın insanlar olduğu için rahat beslenebiliyorlar. Ancak kışın birkaç ev dışında köyde kimse kalmıyor. Onun için her sene kampanya olarak cuma namazından sonra para topluyoruz. Köylülerimiz bu konuda çok duyarlı" dedi.

 "HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANANLARI KINIYORUZ"
Mustafa Kamil Ateş ise hayvanların korunması gerektiğini ifade ederek, "Köyümüz bu anlamda Türkiye'de örnek olacak bir köydür. Televizyondan izlediğimiz kadarıyla hayvanlara karşı son zamanlarda yapılan işkenceleri ve kötü davranışları kınıyoruz. Bu canlılar birlikte yaşadığımız, doğayı paylaştığımız hayvanlar" diye konuştu. 9 yaşındaki Bilgenur Korkut da sokak hayvanlarının zararsız olduğunu, insana huzur verdiğini belirtti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Allah razi olsun .Darisi memleketin her yerine
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