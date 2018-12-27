Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

Elazığ ve ilçelerinde yarın okullar tatil olacak mı? Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, Elazığ Valiliği tarafından yarın okulların tatil edilmesine yönelik önemli bir açıklama yayınlandı. İşte, haberin detayları...

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil ilan edildi. Elazığ Valiliği'nden konuya dair açıklama yayınlandı.

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Öte yandan, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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