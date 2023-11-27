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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:46
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı, bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Kent merkezinde bulunan bir ikamet ve bir iş yerinde gerçekleşen "ateşli silah kullanarak mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olaylarının faili olduğu tespit edilen 2 zanlı da yakalandı.

        Öte yandan şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 7 fişek ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Gözaltındaki 4 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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