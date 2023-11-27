Elazığ'da "yerinde dönüşüm" diyen depremzedeler konut inşasına başladı SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuranlar, devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle kendi konutlarını inşa ediyor.

SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuranlar, devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle kendi konutlarını inşa ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen bölgenin ayağa kaldırılması için Bakanlık denetiminde TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi" için çok sayıda talep alındı.

Bu kapsamda Elazığ'da proje için 2 bin 851'i konut, 310'u ticari yapı olmak üzere 3 bin 161 başvuru yapıldı. Başvuruların tamamı onaylandı; hak sahiplerinden 55'i, geçici müteahhitlik belgesi aldı. Hak sahibi 5 kişi devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle konutunu inşa etmeye başladı.

- "Devletimiz gereken her şeyi yaptı"

Kentte proje kapsamında ilk temeli Palu ilçesinin Numune Mahallesi'nde atan Halit Yetiş, AA muhabirine, depremde hasar gören evinin yerine yenisini inşa etmeye başladığını söyledi.

Yetiş, "Bu mahallede doğduk, büyüdük. Hükümetimiz çok büyük imkan sundu bize. Evimiz 150 metrekare, inşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede evimize geçeceğiz. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. Bize bu imkanı sağlayan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bu projeden çok memnun olduklarını, Palu'da yerinde dönüşümden faydalanmak isteyen çok kişi olduğunu dile getiren Yetiş, projenin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Yetiş, "Projeden faydalanmak isteyenler sıraya girmişler. İnşallah onlar da en kısa sürede evlerini yapacaklar." diye konuştu.

Proje sayesinde evini inşa etmek için çalışmalara başlayan Kudret Nejat Gülyüz de 122 metrekare alanda 3+1 tek katlı bir ev yapacağını belirterek, kendilerine bu desteği sağlayanlara teşekkür etti.

- "Projeye büyük ilgi var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, proje doğrultusunda kent merkezi ve kırsalda inşaata başlandığını söyledi.

Önalan, şunları kaydetti:

"Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar doğup büyüdüğü yerlerden çok uzaklaşmak istemiyor. Bu nedenle Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirdi. Projeye büyük ilgi var. İlimizde şu an itibarıyla 3 bin 161 başvuru oldu. Başvuruların 2 bin 134'ü merkezde 1027'si ise kırsalda yapıldı."

Yapılan konutların bütün aşamalarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Önalan, proje ile vatandaşlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira da 2 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıl faizsiz kredi desteği sunduklarını aktardı.

Önalan, vatandaşlara ayrıca zemin etüdü ve diğer proje masrafları için de 40 bin lira ödeme yaptıklarını, gerek rezerv alanda gerekse de bu proje ile yapacakları konutlarla vatandaşların konut ihtiyacını gidereceklerini anlattı.

Depremin izlerini sileceklerini vurgulayan Önalan, hak sahibi vatandaşları huzurlu ve güvenli evlerine kavuşturmayı planladıklarını söyledi.

Önalan, Bakanlığın sunduğu projelerin yanı sıra vatandaşların da istediği projeyi hazırlayabildiğine işaret ederek, "Müdürlüğümüze bu proje ile kendi konutunu yapmak isteyen 55 geçici müteahhit başvurusu var. 5 inşaatımızın ruhsat onayı yapıldı ve inşaatları başladı. İlk temel atılması da Palu'da gerçekleştirildi. Yoğun talep var. Kısa sürede bu talepleri karşılayacağız. Başvuru yapan vatandaşlarımızı müdürlüğümüze davet ediyorum. Kısa sürede bu konutları yaparak teslim edelim." ifadelerini kullandı.