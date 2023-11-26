Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İlhami C. idaresindeki 35 P 7101 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde Rıdvan G'nin kullandığı 23 EB 277 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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