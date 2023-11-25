Elazığ'da üniversite öğrencileri hayvanlar için belirli noktalara mama bıraktı Elazığ'da üniversite öğrencileri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için çalışma gerçekleştirdi.

Elazığ'da üniversite öğrencileri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için çalışma gerçekleştirdi.

Fırat Üniversitesi'nde okuyan yaklaşık 15 gönüllü, Elazığ Belediyesi'nin desteğiyle soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için belirli bölgelere mama bıraktı.

Hayvanları besleyen gençler, hasta ve yaralı hayvanların da tedavi olmasını sağladı.

Öğrencilerden Aleyna Ataş, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için farkındalık olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlara daha fazla duyarlılık gösterilmesini isteyen Ataş, "Amacımız hayvanlara yardım edip onları aç kalmamaları sağlamak. Gönüllü olarak hayvanlara yardım ediyoruz. Kenttin belli noktalarına mama bırakıyoruz. Köpekler için de et bırakıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Furkan Sönmez de yaptıkları etkinliklerle toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

Sahipsiz hayvanlara yardım edince kendini iyi hissettiğini ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Hayvanlara yılın her döneminde yardım etmeliyiz. Biz de hayvanlar için mücadele ediyoruz. Bu etkinliklerle örnek olmaya çalışıyoruz. İnsanların da kapılarının önüne bir kap mama bırakmalarını istiyoruz. Hayvanlar iyi oldukça bizler de iyi oluyoruz. Onların karnı doydukça mutlu oluyoruz. Bu anlamda bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz."

Hasan Burhan da hayvanlara yardım etmenin güzel olduğunu, arkadaşlarıyla şehrin bir çok noktasındaki hayvanların bakımını üstlendiklerini belirtti.