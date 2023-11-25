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        Elazığ'da 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 505 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:35
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        Elazığ'da 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 505 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, O.B'ye (22) ait işyeri ve depolarında arama yapıldı.

        Aramada, 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi, O.B. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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