Elazığ'da 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 505 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, O.B'ye (22) ait işyeri ve depolarında arama yapıldı.

Aramada, 1 milyon 505 bin 600 makaron ele geçirildi, O.B. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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