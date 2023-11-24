Sivrice'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sivrice ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkan Vekili İlyas Babür, Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bülent, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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