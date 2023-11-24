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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:13
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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Arif Nihat Asya Ortaokulu ve Şehit Fethi Murat İlkokulu çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

        Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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