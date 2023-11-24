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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:09
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda B.Y'nin (20) uyuşturucu madde temin ettiği bilgisi üzerine "Nina" narkotik köpeğinin de katıldığı çalışmada şüphelinin üst ve adresinde yapılan aramada 505,35 gram esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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