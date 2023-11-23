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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:19
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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ercan A. idaresindeki 23 ABP 356 plakalı minibüs, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda, Abuzer T. yönetimindeki 23 AE 327 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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