Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ercan A. idaresindeki 23 ABP 356 plakalı minibüs, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda, Abuzer T. yönetimindeki 23 AE 327 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

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