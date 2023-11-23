Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde Abdullah A. idaresindeki 80 ACU 455 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AC 815 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah A. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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