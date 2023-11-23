Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde Abdullah A. idaresindeki 80 ACU 455 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AC 815 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Abdullah A. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş, dronlu arama ile bulundu
        Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş, dronlu arama ile bulundu
        Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu
        Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı