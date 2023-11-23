Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Ülkenin her köşesinde yorulmadan çalışan öğretmenlerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Kaymakamlık olarak eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin milletin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyor, öğretmen ve öğrencilerimizin daha iyi koşullarda olması için çalışıyoruz. Bu vesile ile başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."