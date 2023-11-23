Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Kundakçı mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

        Ülkenin her köşesinde yorulmadan çalışan öğretmenlerin her birinin birer kahraman olduğunu ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Kaymakamlık olarak eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin milletin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyor, öğretmen ve öğrencilerimizin daha iyi koşullarda olması için çalışıyoruz. Bu vesile ile başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        Rize'de ev askıda kaldı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
        Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor