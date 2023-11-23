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        Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş, dronlu arama ile bulundu

        ELAZIĞ'dakaybolan40 küçükbaş, jandarmanın 4 saat süren dron destekli çalışması ile bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:40
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        Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş, dronlu arama ile bulundu
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        ELAZIĞ'dakaybolan40 küçükbaş, jandarmanın 4 saat süren dron destekli çalışması ile bulundu.

        Alacakaya ilçesi Sularbaşı Mahallesi'nde besici M.K., sürüsünden 40 küçükbaş hayvanın kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron destekli arama çalışması başlattı. Hayvanlar, kayboldukları yerden 7 kilometre uzaklıktaki Çakmakkaya köyü sınırları içinde bulunup, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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