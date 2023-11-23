Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akmurat mesajında, öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.
Öğretmenlerin, insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimse olduğunu aktaran Akmurat, "Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. Ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu beyinler yetiştirilmesinde, fedakarca çalışan çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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