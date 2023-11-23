Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu

ELAZIĞ(A)- Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde kayıp 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren dron destekli çalışması sonucu bulundu.

Sularbaşı Mahallesi'nde besici M.K, meraya saldığı 40 koyunu kaybolunca İl Jandarma Komutanlığı'ndan bulunması için destek istedi.

İhbar üzerine koyunların kaybolduğu bölgede dron desteğiyle 4 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 7 kilometre uzaklıkta Çakmakkaya köyü sınırlarındaki kırsal arazide buldu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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