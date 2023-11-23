Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ(A)- Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde kayıp 40 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren dron destekli çalışması sonucu bulundu.

        Sularbaşı Mahallesi'nde besici M.K, meraya saldığı 40 koyunu kaybolunca İl Jandarma Komutanlığı'ndan bulunması için destek istedi.

        İhbar üzerine koyunların kaybolduğu bölgede dron desteğiyle 4 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 7 kilometre uzaklıkta Çakmakkaya köyü sınırlarındaki kırsal arazide buldu.

        Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
        Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi