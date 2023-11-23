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        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde çay ocağına yapılan silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:23 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:35
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        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde çay ocağına yapılan silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde bulunan çay ocağına pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüphelilerin A.D, F.D. ve M.Ö.D. olduğunu tespit etti.

        Adresleri belirlenen 3 zanlı, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

        Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Bağlar Mahallesi'nde bulunan çay ocağına, araçla gelen kişi yada kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmış, saldırıda çay ocağında oturan M.A, R.Ç. ve A.Ç. yaralanmış, yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Jandarma, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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