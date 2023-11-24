Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında U.T'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Söz konusu iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 66 gram toz, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 55 reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklan...
        Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklan...
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş, dronlu arama ile bulundu
        Elazığ'da kaybolan 40 küçükbaş, dronlu arama ile bulundu
        Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu
        Elazığ'da kaybolan 40 koyun dron görüntüleriyle bulundu
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 24 Kasım Öğretmeler Günü mesajı