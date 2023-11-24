Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında U.T'nin iş yerlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 66 gram toz, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 55 reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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