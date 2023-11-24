Keban'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Keban ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğretmen Zeynep Pekmez günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Programda, şiirler okundu, müzik dinletisi ve slayt gösterisi yapıldı, resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Demirhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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