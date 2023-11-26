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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:01
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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçlarından 16 ve 3 yıl 9 ay, hükümlü tutuklunun kaçması ve çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçundan 41 yıl, hükümlü tutuklunun kaçması ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 5 ay, kasten yaralama suçundan 4 yıl, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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