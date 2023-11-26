Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 23 AT 023 plakalı otomobil, D.Y'nin yönetimindeki 23 ABY 258 plakalı otomobil ve H.A'nın idaresindeki 35 JA 5972 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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