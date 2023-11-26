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        Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 00:29 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:29
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        Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 23 AT 023 plakalı otomobil, D.Y'nin yönetimindeki 23 ABY 258 plakalı otomobil ve H.A'nın idaresindeki 35 JA 5972 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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