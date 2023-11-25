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        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:56
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        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Kasım'da Rüstempaşa Mahallesi'nde bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin E.S. (22) olduğunu belirledi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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