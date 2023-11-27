Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarına sürdürüyor.

Bu kapsamda, 3 zanlının yapılan üst ve ikamet aramasında bir miktar metamfetamin, esrar ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.